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PM registra denúncia de agressão contra mulher e filho em Ivaiporã

Vítima relatou que o cunhado deu um soco nela e no filho durante uma discussão em uma propriedade rural

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PM registra denúncia de agressão contra mulher e filho em Ivaiporã
Autor O cunhado teria agredido os dois durante uma discussão - Foto: Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens

A Polícia Militar registrou uma denúncia de agressão contra uma mulher e o filho dela na tarde de segunda-feira (7), na região da comunidade Severiano, área rural de Ivaiporã. Segundo a vítima, o cunhado teria agredido os dois durante uma discussão.

A mulher contou que levou um soco no rosto. O filho também teria sido atingido pelo suspeito.

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Segundo a PM, a vítima demonstrou medo pela segurança dela e das crianças. O suspeito mora em uma propriedade próxima.

Os policiais foram até a residência dele, mas o homem não foi localizado.

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A equipe orientou a vítima sobre os procedimentos e pediu que acionasse a polícia caso o suspeito retornasse. A ocorrência foi registrada em Boletim de Ocorrência.

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AGRESSÃO boletim de ocorrência ivaipora POLICIA MILITAR segurança da mulher violência domestica
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