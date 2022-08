PM registra confusão no sindicato dos servidores de Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi chamada na tarde desta terça-feira (9) devido a uma confusão ocorrida no Sindicato dos Servidores Municipais, localizado na Av. São Paulo, 920.

A equipe foi acionada via COPOM por volta das 16 horas para atender a situação de um bêbado que estaria causando tumulto no sindicato dos trabalhadores, porém a informação estava incorreta e não foi localizada a suposta confusão.

Após isso, a guarnição foi novamente acionada para a Av São Paulo, n 920 sendo então localizado.

No local foi feito contato com o atual presidente do sindicato dos servidores do município, o qual passou a relatar que um antigo presidente chegou transtornado mexendo nas gavetas, querendo dinheiro referente a um aluguel, bem como, ameaçando o atual presidente.

Sendo feito patrulhamento não foi localizado o autor. A vítima foi orientada quanto às medidas cabíveis ao caso.

