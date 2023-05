PM registra colisão entre carros no perímetro urbano de Ivaiporã

Da Redação

Na tarde de segunda-feira (15), por volta das 14h30, a Polícia Militar (PM) registrou um acidente de trânsito na Av. Ladislao Gil Fernandez, em Ivaiporã.

O acidente foi entre dois carros próximo ao Supermercado Paraná Atacadista. A batida envolveu um Cruze vermelho e um Corsa também vermelho.

A PM foi acionada e no local conversou com os envolvidos no acidente, que informaram que seguiam bairro sentido trevo.

No semáforo houve a colisão traseira, sendo que o Cruze foi atingido na traseira pelo Corsa.

Em consulta ao sistema não foi encontrado nenhuma irregularidade. Os veículos foram liberados e os motoristas orientados quanto às providências cabíveis.

