PM registra casos de violência doméstica em Faxinal e Borrazópolis

Da Redação

Imagem ilustrativa

Policiais militares da 6ª CIPM registraram dois casos de violência doméstica nas cidades de Faxinal e Borrazópolis no sábado (19).

continua após publicidade .

Em uma das situações que ocorreu na José Manuel Rodrigues, em Faxinal, o agressor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Conforme relato da vítima a PM, ela foi questionar o marido por que, ele estava bebendo com outra Num primeiro momento, ele ficou nervoso e saiu da residência, e quando voltou, começou agredi-la com socos e tapas em seu rosto diversos chutes em suas pernas, e puxões de cabelo.

continua após publicidade .

Disse ainda que o marido foi pegar uma faca e ela o empurrou e saiu correndo nos terrenos que fazem fundos com a residência. Que o marido foi atrás e começou a falar que iria matá-la, e chamou a mesma de vagabunda.

Em Borrazópolis, na rua José Hervatini, a equipe foi acionada via Copom por volta das 20 horas, onde a solicitante de 67 anos relatava que sua filha de 20 anos, estava muito alterada por conta do uso de entorpecentes.

Relatou ainda que a filha teria feito ameaças e quebrado móveis da residência e que em certo momento, o cunhado da mesma, a agrediu após uma discussão com um chute no rosto do lado direito, deixando-a com uma lesão. Com a chegada da equipe, o agressor se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos foi perguntado à solicitante se desejaria representar contra sua filha, disse que não, a filha também foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.