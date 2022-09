PM registra briga entre cabo eleitoral e comerciante no Vale do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher que estava trabalhando em campanha política no Distrito de Luar, em São João do Ivaí, registrou ocorrência na tarde de sábado (25) na Polícia Militar (PM), relatando ter sido agredida por três pessoas. Por volta das 18 horas, a outra parte também procurou a PM e registrou boletim contra a cabo eleitoral.

Conforme consta no boletim da PM, por volta das 15h50, a equipe de serviço foi chamada para dar atendimento a uma situação de lesão corporal em que a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil, que posteriormente ligou no 190 para registrar o boletim de ocorrência.

A mulher relatou que estava trabalhando para campanha política, e por volta das 15 horas, passou em frente a uma mercearia, e que foi agredida por socos, puxões de cabelo pelos proprietários da mercearia, sendo eles, um homem e duas mulheres.

Indagada sobre a motivação das agressões, ela alegou problemas pessoais. Disse ainda, que no momento das agressões foi xingada. A vítima apresentava escoriações nos ombros e rosto, e corte nos lábios. Foi encaminhada para laudo de lesões corporais no Hospital Municipal de São João do Ivaí.

Outra parte

Por volta das 18 horas, compareceu ao Destacamento da Polícia Militar, a proprietária da Mercearia. Ela relatou que a desafeta passou em frente ao seu estabelecimento debochando dela e dessa forma partiu para cima da mulher e que as duas entraram em vias de fato o que gerou algumas lesões como arranhões no pescoço e braços.

Reforçou ainda, que a briga se limitou somente a ela e a cabo eleitoral, e que teve conhecimento que a mulher registrou um boletim de ocorrência. Por isso, também quis registrar com o fim de se resguardar juridicamente.

