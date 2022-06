PM registra briga entre alunos na saída de colégio

Da Redação

A Polícia Militar (PM) registrou na manhã de quinta-feira (23) uma briga entre alunos em frente ao Colégio Estadual José de Anchieta, em Borrazópolis.

A PM foi chamada e em contato com professores, e um dos envolvidos, um aluno de 17 anos, foi relatado que na saída da aula, ele foi agredido com um soco no rosto por outro menor de 15 anos, causando lesão no olho esquerdo da vítima. Após a agressão, o menor se evadiu do local tomando rumo ignorado.

A pedagoga da escola entrou em contato com a mãe do menor, que não pode se deslocar ao local devido ao fato de estar positivada para COVID 19, estando isolada na residência.

Diante dos fatos a vítima, juntamente com seu pai, foram orientados quantos aos procedimentos cabíveis.