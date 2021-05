PM registra arrombamentos e furtos em Jardim Alegre

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Policiais do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Jardim Alegre registraram duas situações de arrombamento e furto no sábado (29), um no centro da cidade e outro na zona rural.

Na Av. Getulina, o proprietário de um estabelecimento comercial ao chegar pela manhã encontrou a porta arrombada. Foi levado do local, uma televisão de 52 polegadas, uma máquina de Chopp, um barril, um cilindro de oxigênio e diversas bebidas.

Uma residência localizada em uma propriedade rural no bairro Palmeirina também foi alvo de furto durante a madrugada. O dono ao chegar ao local por volta das 09 horas notou que o telhado do banheiro estava quebrado, e que tinham levado várias ferramentas como enxada, carrinho de mão, cavadeira, grelha de churrasqueira e utensílios de limpeza.