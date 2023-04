PM registra agressões de irmãos contra irmãs em Borrazópolis e Faxinal

Da Redação

Na quarta-feira (5) a Polícia Militar atendeu duas ocorrências relacionadas a confusão entre irmãos nas cidades de Faxinal e Borrazópolis.

Em Faxinal o fato foi na Rua João Leandro Barbosa, a vítima relatou aos policiais que possui medida protetiva em desfavor de seu irmão, este menor de idade, que o impede de se aproximar dela.

Porém pela manhã, ele foi até onde ela reside, com sua avó, e se utilizando de garrafas de vidro arremessou a atingindo no braço e na cabeça, que resultou em hematomas na cabeça e braço direito.

O menor infrator foi apreendido e encaminhado a 53ª DRP de Faxinal, onde foi apresentado à autoridade policial . Ainda segundo a PM, não é a primeira vez que o menor ameaça e descumpre ordem judicial.

Em Borrazópolis, os policiais foram até o Hospital Municipal onde a vítima estava sendo atendida.

Ela disse aos policiais militares que é servidora pública e foi levar um carro para reparos no pátio da prefeitura onde trabalha seu irmão.

Ao se encontrar com irmão no local, ele a agrediu com socos no rosto e chutes no corpo. O motivo seria a discordância em relação a uma herança.

Os policiais foram ao pátio da prefeitura, porém o autor já não se encontrava mais no local.

Após as agressões os demais funcionários relataram que ele se evadiu provavelmente com um veículo VW/Gol azul.

Foi realizado patrulhamento por toda a cidade mas o autor não foi localizado.

