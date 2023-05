PM registra acidente de trânsito envolvendo motocicleta em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de domingo (14) a Polícia Militar (PM) foi solicitada em atendimento de acidente envolvendo uma motocicleta Honda Twister e um automóvel GM Corsa, no centro de Ivaiporã.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente de trânsito foi na Av. Brasil, por volta das 19h30.

No local a motorista do automóvel relatou aos policiais que que transitava pela Av. Brasil sentido bairro ao centro. Ao trocar de faixa da direita para a esquerda o carro acabou fechando uma motocicleta Honda Twister.

O condutor da moto acabou caindo, o que causou algumas escoriações.

O Corsa foi liberado no local para a condutora. A motocicleta ficou sob responsabilidade do tio do motociclista que levou a moto para uma oficina próximo do local.

