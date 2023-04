PM registra 2 ocorrências de furto em Ivaiporã na véspera do feriado

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã registrou, na manhã de quinta-feira (06), véspera do feriado, duas ocorrências de furto, uma no centro da cidade e outra no Jardim Alto da Glória.

O primeiro atendimento foi por volta das 10 horas, quando os agentes foram acionados para verificar o furto de uma bicicleta.

A vítima relatou que teve sua bicicleta (marca Action, aro 29, cor cinza) furtada da residência durante a madrugada. A equipe orientou o senhor quanto aos procedimentos cabíveis e foi confeccionado o BOU.

Pouco depois a guarnição foi acionada para outra ocorrência de furto na Rua Tapuias, no Jardim Alto da Glória.

O solicitante relatou aos policiais que chegaram a sua residência dois homens. Em determinado momento começaram a discutir e um deles usando de força furtou do solicitante uma quantia de R$ 1.200,00 em dinheiro e um pacote de carne e se evadiu.

De posse das informações a equipe passou a fazer diligências e encontrou um dos homens que esteve na residência do solicitante. Indagado sobre o fato, disse desconhecer, e falou que havia saído da casa e deixado o outro junto ao solicitante.

Ele também não soube relatar o paradeiro do segundo suspeito e que só dá guarida ao mesmo.

Foram realizadas buscas em prováveis locais onde o autor poderia estar, porém sem êxito. O solicitante foi orientado pela vítima quanto aos procedimentos que requer o caso.

