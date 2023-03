PM recupera veículos roubados durante operação no Vale do Ivaí

Da Redação

Uma operação da Polícia Militar (PM), realizada pela 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), de Ivaiporã, com a participação de equipes, ocorreu entre Borrazópolis e Cruzmaltina, no trevo da Coamo, nesta terça-feira (28).

Durante a ação policial, pelo menos três veículos suspeitos foram abordados e foi constatado que todos eram roubados. Conforme informações preliminares, durante a abordagem, ocorreu risco de confronto, mas os suspeitos se renderam e as apreensões ocorreram sem maiores incidentes. Em breve, serão divulgados os dados oficiais sobre a operação.

De acordo com informações preliminares foram apreendidos uma HR-V, um Fiat Toro e uma Ranger.



A ação da Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança pública e que o cidadão precisa continuar denunciando atividades suspeitas e ajudando a garantir a tranquilidade de todos. As informações são extraoficiais.

