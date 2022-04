PM recupera segundo carro roubado em Jardim Alegre, mais dois presos

Da Redação

Após assalto em uma residência em Jardim Alegre no domingo (10), a Polícia Militar (PM) recuperou na noite de segunda-feira (11), o segundo carro que havia sido roubado, um VW Fox, outros dois homens foram presos. O primeiro carro, uma camionete Amarok, havia sido recuperada na noite do crime, após uma perseguição pela rodovia PR-466.

Conforme o boletim de ocorrência, em continuidade as buscas que se estenderam durante a segunda-feira, pelas equipes de Ivaiporã e Jardim Alegre, em patrulhamento pela PR-466, por volta das 20 horas os policiais avistaram dois indivíduos próximo a via caminhando em direção a um VW/Passat branco onde havia um terceiro ao volante.

Diante da suspeição foi feito o retorno na rodovia para realizar abordagem, porém um se evadiu a pé em meio as plantações e outro entrou ao veículo que saiu em alta velocidade, sendo então que a equipe solicitou apoio e foi em busca do que fugiu a pé, sendo abodado a cerca de 300 metros em meio a vegetação,

De início, o suspeito negou envolvimento no roubo, porém já com o apoio da equipe ROTAM, durante revista pessoal no mesmo, foi localizado uma corrente, uma pulseira, R$ 400,00 reais e um celular. Então ele admitiu que teria participado do roubo e disse que as joias e o dinheiro seriam da vítima do assalto.

Ele também relatou aos policiais que um veículo Corsa vermelho, deu apoio aos envolvidos no roubo e que se evadiu para a cidade de Campo Mourão, que além dele e dos outros dois detidos que estavam na Amarok, um quinto autor do roubo fugiu com o Fox, e que ambos estariam residindo na rua Lorena em Ivaiporã. Disse ainda que o Fox havia sido abandonado nas imediações do Estádio Sapecadão.

Diante dos fatos a equipe de Jardim Alegre e ROTAM foram até o Sapecadão, onde foi localizado o veículo roubado, sendo este guinchado para a 54ª delegacia. Ainda em diligências, as equipes se deslocaram para a residência na Rua Lorena, sendo que ao chegar no local um indivíduo se evadiu pelos fundos pulando muros.

Na casa foi encontrado apenas alguns colchões e roupas pelo chão, bem como título de eleitor e carteira de trabalho do autor, seis tijolinhos de maconha que pesaram 294 gramas e R$188,00 reais em cédulas diversas, assim como duas balanças de precisão, um caderno com anotações referente ao tráfico de drogas e um relógio.

Outro detido

Ainda próximo a casa foi avistado o Passat que havia fugido no início da ocorrência. O motorista foi abordado e disse que recebeu R$ 80,00 em combustível e mais R$ 50,00 em dinheiro para levar um outro indivíduo que seria de Jardim Alegre até a rodovia, para dar apoio ao fugitivo, questionado quem seria o indivíduo de Jardim Alegre, se recusou a dizer quem seria,

Diante do fato, o condutor do Passat teve o carro apreendido por pendências administrativas e também recebeu voz de prisão por dar apoio a indivíduo procurado por crime. Os dois detidos, foram entregues na 54ª Delegacia Regional de Policia Civil para providências..