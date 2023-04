PM recupera produtos saqueados em Mauá da Serra

Da Redação

Diversos produtos saqueados de caminhões foram recuperados pela Polícia Militar (PM) em Mauá da Serra, na tarde desta terça-feira (25). Equipes estavam no município para cumprir mandados de busca e apreensão contra um grupo envolvido em furto e roubo de carga. Um homem morreu durante confronto com a Rotam.

Após a troca de tiros, a PM deu sequência na operação e recebeu denúncias de que um suspeito entrou em uma casa na Rua Italiano, no centro da cidade. Equipes foram para o endereço e encontraram a residência aberta, sem morador.

Dentro da casa, os policiais localizaram diversos alimentos e grande quantidade de galões, lacrados, de óleo motor. Produtos furtados provavelmente de caminhões na Serra do Cadeado.

O confronto:

Um homem, de 25 anos, suspeito de integrar uma quadrilha envolvida com furto e roubo de carga, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) em Mauá da Serra, norte do Paraná. A troca de tiros aconteceu na manhã desta terça-feira (25) durante operação no município.

A equipe Rotam de Apucarana foi até Mauá para cumprir cinco mandados de busca e apreensão. Em um dos alvos, na Rua São José, o homem, que seria um dos integrantes do grupo, teria sacado uma arma a atirou contra os policiais.

O homem foi atingido. Uma ambulância da saúde de Mauá da Serra foi chamada para socorrer o ferido, porém, ele morreu no local. Nenhum policial ficou ferido. A arma do suspeito, um revólver calibre 32 foi apreendido.

Em outros alvos, a PM encontrou produtos furtados e roubados. "Ao entrar na casa, os policiais já foram recebidos por tiros, a equipe revidou e o homem morreu. Encontramos com ele um revólver e cinco munições. No segundo alvo, um casal foi preso e diversos materiais foram apreendidos, produtos alimentícios, de estética, limpeza, que foram roubados ou furtados, além de 28 munições, dois rádios comunicadores e coletes à prova de balas. No terceiro alvo, dois celulares foram aprendidos e o homem preso por receptação. Após análise da Agência Local de Inteligência (P2) a operação foi realizada, eles estão envolvidos em furto e roubos de carga", detalha a soldado Gabriela.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo do homem que morreu. Ele já foi identificado, trata-se de Mateus Rodrigues da Silva, o rapaz já morou em Apucarana, mas atualmente residia em Mauá da Serra.

