PM recupera picape furtada e prende uma pessoa

Policiais militares da 6ª CIPM recuperaram na manhã de sábado (24), uma picape Montana da Kaito Motos, furtada na noite anterior em Ivaiporã. O veículo foi localizado em uma chácara na Rodovia PR-082 no município de Lunardelli, o autor foi preso.

No início da manhã, a equipe RPA de Lunardelli foi acionada após a invasão de uma pessoa estranha em uma granja na PR-082. Em contado com o solicitante, ele relatou que por volta das 5 horas, o caseiro teria se deparado com um indivíduo estranho nas proximidades da casa, que se identificou como engenheiro agrônomo e que a picape que ele estava teria dado problemas próximo do local.

Diante da situação um tanto quanto estranha, o proprietário da chácara foi até a estrada próxima da residência, onde encontrou a picape com adesivos da Kaito Moto de Ivaiporã. Jogada na carroceria da picape ele encontrou, a placa e antena de rádio do carro particular e dois capacetes de sua propriedade.

No local, os policiais receberam informação que o veículo havia sido furtado na casa do proprietário da Kaito Moto, tendo em vista que o mesmo estaria viajando, quem se manifestou foi o gerente da loja, deslocando assim para o local, com a chave reserva da picape. Também chegou a informação que o indivíduo teria abastecido o veículo furtado no Posto Progresso em Lidianópolis, e logo após se evadiu sem pagar.

De posse da chave reserva, foi feita busca no veículo e encontrada a carteira com documentos pessoais do suspeito. Também foi encontrado um boné dentro da picape que analisado com filmagens do Posto Progresso, o autor acabou sendo identificado pelas vítimas, que informaram ele poderia estar escondido em uma residência no conjunto Glorinha Rech, em Jardim Alegre,

Diante dos fatos, a equipe RPA de Jardim Alegre se deslocou até a casa, onde o autor recebeu voz de prisão. Com ele foi encontrado a chave da Montana . O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí para providências cabíveis.