PM recupera notebook e ferramentas furtados de fazenda em Jandaia

Um homem de 43 anos recorreu à Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul, Vale do Ivaí, na manhã dessa terça-feira (25) para denunciar um furto, registrado em uma fazenda da cidade. A vítima relatou que três internos da propriedade furtaram alguns objetos do local, como oito aparelhos celulares, um notebook e várias ferramentas.

Ainda conforme o relato, os suspeitos praticaram o crime durante a madrugada, e o fato foi percebido por volta das 6h. Um dos envolvidos no furto tem 28 anos e os outros dois, 22. Inclusive, eles chegaram recentemente na propriedade.

Após a denúncia, o solicitante foi orientado.

Na sequência, os policiais realizaram um patrulhamento a fim de encontrar os suspeitos e recuperar os objetos subtraídos. Quando os militares passavam pela Rodoviária Municipal de Jandaia do Sul, se depararam com os três supostos responsáveis pelo crime.

O trio foi abordado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Os agentes de segurança também obtiveram êxito em encontrar os itens furtados, com exceção dos celulares. O notebook e as ferramentas, como uma serra elétrica, duas furadeiras e uma motosserra, também foram levados para a delegacia.

