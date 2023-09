PM recupera moto roubada em Londrina em distrito de Cruzmaltina

Na noite de terça-feira (26), uma equipe da Polícia Militar (PM) da 6ª CIPM localizou e recuperou no distrito de Primavera no município de Cruzmaltina, uma moto com indicativo de roubo na cidade de Londrina.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento pela Rua Principal quando avistou em frente de um bar, uma motocicleta que aparentava estado de abandono.

Diante da suspeição, foi realizada averiguação, a moto se encontrava sem para-lama dianteiro, sem o retrovisor esquerdo, seta do lado direito, entre outras avarias, porém a chave estava no contato.

Foi indagados as pessoas que estava no bar quem seria o proprietário, contudo, ninguém se apresentou.

Realizada a consulta via sistema SESP/Intranet verificou-se que a cidade de emplacamento seria Foz do Iguaçu-PR e que a motocicleta possui status de veículo baixado. A numeração do motor estava em acordo com o apresentado via sistema.

No entanto, o número do chassi apresentava divergência com o do sistema SESP. Os policiais também notaram que houve a tentativa de suprimir alguns dos caracteres, mesmo assim foi verificado que a moto tinha alerta de roubo, registrado na cidade de Londrina-PR.

O veículo foi encaminhado para a 53ª DRP de Faxinal-PR para as providências cabíveis.

Ainda segundo o boletim da PM, durante a verificação do veículo, aproximou-se da equipe uma pessoa, que se identificou como vereador do município.

Relatou a equipe que estava no bar e que teria ciência de quem seria o proprietário do veículo, todavia não passou detalhes ou demais informações e solicitou repetidas vezes para que a equipe não apreendesse a moto.

A equipe da Guarda Municipal de Cruzmaltina-PR também deu apoio na ocorrência.