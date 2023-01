PM recupera moto antes mesmo que dona percebesse o furto

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A PM de Marilândia recuperou o veiculo furtado e encaminhou o adolescente para a Polícia Civil

A denúncia de que alguém estaria fazendo manobras perigosas com uma motocicleta pelas ruas de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, no final da tarde deste domingo (01), levou a Polícia Militar a recuperar um veículo furtado ainda antes mesmo de o crime ter sido descoberto pela proprietária.

A Polícia Militar recebeu denúncias de que um motociclista estaria fazendo manobras perigosas na cidade, andando em excesso de velocidade e colocando pedestres em risco. Outras informações ainda davam conta de que o motociclista seria um adolescente, já conhecido por conta de passagens anteriores por furto.

Quando a equipe não localizou a motocicleta pelas ruas da cidade, decidiu então ir até o endereço do adolescente conhecido e que seria responsável pelas manobras, conforme as denúncias.

No endereço do adolescente, que tem apenas 15 anos de idade, os policiais encontraram uma motocicleta Honda BIZ 125cc. Porém, ao checarem os dados, não havia nenhuma irregularidade e nem alerta de furto. A motocicleta, no entanto, estava em nome de uma mulher, residente em Marilândia. Os policiais continuaram nas diligências e, no endereço, foram atendidos pelos pais da moça proprietária da moto. Eles informaram que ela estaria na casa do namorado e, informados sobre a motocicleta, fizeram contato com a filha. Só depois do contato dos pais a proprietária percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Ela havia deixado a moto estacionada na rua.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil, juntamente com a motocicleta, para as providências legais.

