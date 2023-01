PM recupera Fiat Siena furtado em Ivaiporã, três pessoas foram presas

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um Fiat Siena branco furtado na tarde de quinta-feira (19) em Ivaiporã foi recuperado no fim da noite pela Polícia Militar (PM) na Rua Clara Storoski. Três pessoas foram presas.

Por volta das 23 horas, a equipe de serviço realizava patrulhamento pela Rua Clara Storoski, quando foi avistado pelos policiais um Fiat Siena com as mesmas características do carro com alerta de furto.

De acordo com a PM, o carro se encontrava estacionado em frente a uma residência com três homens no interior.



Foi dada voz de prisão aos três abordados e encaminhados juntamente com o veículo até a 54ª Delegacia Regional de Policia Civil para os procedimentos de polícia judiciária.

