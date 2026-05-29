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FURTO QUALIFICADO

PM recupera ferramentas furtadas e prende três suspeitos em Jardim Alegre

Equipamentos levados de uma obra em reforma foram localizados poucas horas após o crime; entre os detidos estão o autor do furto e dois receptadores

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 07:49:18 Editado em 29.05.2026, 09:57:57
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PM recupera ferramentas furtadas e prende três suspeitos em Jardim Alegre
Autor Três suspeitos foram detido pela PM - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso suspeito de furtar ferramentas de uma obra em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (28), poucas horas após o crime ser descoberto. Outros dois homens também foram detidos por suspeita de receptação.

Segundo a Polícia Militar (PM), o furto aconteceu em um imóvel que está sendo reformado para servir de alojamento a trabalhadores de construção civil. O responsável pela obra percebeu o crime ao chegar ao local pela manhã.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a porta da sala onde as ferramentas estavam guardadas foi encontrada arrombada. Os policiais também verificaram que uma janela de outro cômodo estava aberta e havia marcas de pés no muro lateral da construção, indicando o possível caminho utilizado pelos invasores.

Entre os equipamentos furtados estavam uma serra circular, uma serra mármore, uma furadeira, uma lixadeira e jogos de chaves.

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Ainda conforme a PM, denúncias recebidas durante a tarde apontaram que um homem estaria tentando vender materiais de construção na cidade. Com apoio da equipe Rotam, os policiais realizaram buscas e encontraram o suspeito do furto e dois homens que estariam com os materiais. Os três foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes de Ivaiporã.

As ferramentas recuperadas também foram levadas para a delegacia.

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Ferramentas Furto ivaipora Jardim Alegre POLICIA MILITAR receptação
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