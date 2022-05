Da Redação

Na manhã de quinta-feira (19), a Polícia Militar de Faxinal foi acionada via Copom para a estrada dos Bairro dos Pimenta, onde havia um carro abandonado.

No local os policiais encontraram um Honda Fit bastante avariado e sem as chaves. Em consulta via sistema Sesp foi constatado alerta de furto.

O carro foi recolhido e entregue na 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal para as providências cabíveis.