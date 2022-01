PM recupera em Ariranha do Ivaí moto furtada há 13 anos

Da Redação

A moto havia sido furtada em janeiro de 2009, no município de Guarapuava.

Na tarde de terça-feira (25), a Polícia Militar (PM) recuperou no município de Ariranha do Ivai uma motocicleta Honda CG Titan 150, furtada em Guarapuava há 13 anos.

A equipe de serviço realizava patrulhamento na localidade de Nova Aliança, em frente a uma casa na Rua Pitanga, se deparou a moto sem placa e com chave na ignição. Em buscas no sistema foi constado que se tratava de um veículo furtado em janeiro de 2009, no município de Guarapuava.

Neste momento, um homem saiu da residência e informou que ela pertencia ao seu pai, mas ele a usava. Por se tratar de um adolescente de 16 anos, ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Ivaiporã.

O adolescente juntamente com a motocicleta, foi encaminhado para a 54ª Delegacia Regional de Ivaiporã. Durante o trajeto, o adolescente disse que o pai comprou a moto há cerca de 8 anos, de uma pessoa desconhecida da cidade de Guarapuava e pagou R$ 1,5 mil.