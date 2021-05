PM recupera duas motos furtadas na região e prende suspeitos

Continua após publicidade

Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido, e um jovem, de 19 anos, foi preso com duas motos furtadas, na tarde deste domingo (16), em Jandaia do Sul.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe iniciou buscas após receber uma denúncia de furto de moto em Marumbi. A Honda CG 125 Fan estava estacionada em na Avenida Presidente Vargas, em frente a um bar quando foi levada. Os policiais conseguiram localizar os suspeitos fugindo pela PR-466. Eles seguiram até a BR-369, onde foram abordados pela polícia. O adolescente ocupava a moto furtada em Marumbi e o outro jovem estava com uma motocicleta Jta / Suzuki, furtada em Jandaia do Sul no sábado (15).

Ambos foram encaminhados à delegacia e as motos apreendidas.