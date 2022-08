PM recupera duas motos furtadas em Bom Sucesso

Da Redação

Duas motos foram recuperadas pela Polícia Militar (PM) de Bom Sucesso, no começo da noite desta terça-feira (23). Dois adolescentes foram apreendidos e um outro envolvido conseguiu fugir.

Conforme a PM, uma equipe realizava patrulhamento no centro da cidade, em busca de uma moto que tinha acabado de ser furtada. Os policiais flagraram três rapazes em duas motos, porém, eles fugiram em alta velocidade.

Um dos envolvidos sofreu uma queda na Rua Pedro Sincero dos Reis e foi abordado. Os outros dois suspeitos também caíram, porém, correram, entraram em um quintal e um deles conseguiu fugir, o outro não.

Os adolescentes que caíram sofreram algumas escoriações pelo corpo. No local a PM encontrou uma moto modelo Yamaha 125k que havia sido furtada minutos antes da abordagem.

Uma outra moto, CG 125, que estava com vários débitos também foi encontrada no local e apreendida. Os suspeitos confessaram que uma outra motocicleta, modelo Bros, furtada, estava escondida na Estrada do Vinte, na área rural do município.

Os adolescentes foram levados para a delegacia de Jandaia do Sul, o outro envolvido que fugiu já foi identificado, segundo a PM. As motos recuperadas foram levadas para o destacamento da PM em Bom Sucesso.

