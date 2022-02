Da Redação

PM recupera dinheiro roubado de idoso em Califórnia

Um idoso, de 71 anos, sofreu um assalto no começo da noite deste domingo (31), em Califórnia. O crime aconteceu após o homem deixar um bar, localizado no centro da cidade. Aproximadamente R$5 mil foram levados. Duas pessoas foram presas.

O idoso contou para a PM que estava em um bar e que todo o dinheiro estava em uma embalagem de fumo. Ele ainda disse que após deixar o estabelecimento foi pra sua casa, porém, três pessoas se aproximaram, fizeram ameaças e mediante força, roubaram o dinheiro, depois fugiram em bicicletas.

De acordo com a PM, os suspeitos usaram o espaço do Centro de Distribuição de Merenda escolar do município como moradia, durante buscas, um homem, de 44 anos e uma mulher, de 45, foram encontrados. Durante revista pessoal, os policiais encontraram R$4.900, dinheiro que foi roubado do idoso.

O casal confessou o crime e disse que um outro homem, que também vive em situação de rua, participo do assalto, porém, ele não foi encontrado. O casal, que seria de Apucarana, foi levado para a delegacia de Marilândia do Sul.