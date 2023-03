PM recupera carro e prende mais um envolvido em assalto em Ivaiporã

Da Redação

Fiat Idea estava abandonado numa estrada rural próximo ao Distrito de Alto Porã

Nesta quinta-feira (30), uma ação das equipes RPA’s da 6ª CIPM de Ivaiporã prenderam uma terceira pessoa envolvida em assalto a uma residência na manhã de quarta-feira no Jardim Casa Grande. O Fiat Idea que havia sido roubado também foi recuperado.

No mesmo dia do crime, duas pessoas já haviam sido presas, e parte dos objetos furtados recuperados.

Conforme informações da Polícia Militar (PM) a prisão do terceiro suspeito ocorreu por volta das 11h45, na Rua Durvalina Dias de Jesus, na Vila Nova Porã.

Em continuidade nas buscas dos autores do roubo, as equipes em patrulhamento conseguiram êxito e encontraram o autor no interior de uma barbearia.

Foi dada voz de prisão e em busca pessoal, encontrado na cintura do abordado uma pistola marca Walther cal. 765.

Indagado, o detido confessou a autoria do roubo e informou que o veículo Fiat/Idea prata, roubado na ação criminosa, estaria abandonado numa estrada rural próximo ao Distrito de Alto Porã.

O detido e o veículo recuperado foram encaminhados a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as medidas cabíveis ao caso.

