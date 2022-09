PM recupera carga avaliada em mais de R$ 1 milhão em São Pedro do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) recuperou uma carga de defensivos agrícolas avaliada em R$ 1.376.775,80, segundo a corporação. O produto furtado foi encontrado nesta sexta-feira (16) na PR-082, zona rural de São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, os defensivos agrícolas foram roubados em São João do Ivaí, também no Vale do Ivaí. Três suspeitos portando armas de fogo renderam os funcionários de uma empresa e subtraíram uma grande quantidade de agrotóxicos.

-LEIA MAIS: São Pedro do Ivaí tem a 2ª maior nota do Ideb no Paraná

continua após publicidade .

Ainda segundo a PM, a carga foi encontrada em meio a uma plantação abandonada.

A Polícia Científica foi chamada para realizar a coleta de digitais. Após isso, os agrotóxicos foram levados à delegacia de Jandaia do Sul através do veículo utilizado no assalto.

O veículo foi apreendido pela equipe policial.

Siga o TNOnline no Google News