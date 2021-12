Da Redação

Camionete havia sido levada do estacionamento de um supermercado na Rua Santa Catarina

A Equipe RPA após diligências na manhã desta sexta-feira (17) logrou êxito em recuperar uma camionete Ford/Ranger cinza, que havia sido furtada na quinta-feira (16) em Ivaiporã. A caminhonete se encontrava sem bateria.

continua após publicidade .

A camionete havia sido levada do estacionamento de um supermercado na Rua Santa Catarina, por volta das 11 horas de quinta. O motorista havia parado no local para algumas compras, e deixou o carro aberto e com a chave na ignição.