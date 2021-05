PM recupera camioneta furtada durante a madrugada; assista

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Após ladrões invadirem um estabelecimento durante a madrugada desta sexta-feira (14), em Califórnia, e furtarem uma camioneta GM D10 e outros objetos, a Polícia Militar (PM) recuperou o veículo abandonado no Contorno Norte de Apucarana.

Segundo a vítima, ao chegar na manhã desta sexta para o serviço, se deparou com a porta frontal do estabelecimento arrombada. No interior, a central de alarmes estava danificada e o cadeado também havia sido destruído.

O proprietário então acionou a PM e registrou um boletim de ocorrências. Segundo ele, a camioneta, cerca de 100 pneus remold, seis jogos de Roda Liga Leve montados, duas selas para cavalo, 120 litros de óleo de motor e diversas ferramentas não estavam mais no local. Ainda segundo a vítima, outras duas camionetas foram carregadas com pneus, porém não foram levadas pois os autores não conseguiram ligar os veículos.

Horas depois, durante a manhã desta sexta-feira (14), uma pessoa informou a vítima que havia encontrado a camioneta abandonada no Contorno Norte de Apucarana, segundo a PM. Diante disso, o proprietário avisou a polícia, que foi ao local e encaminhou o veículo para a delegacia.

Os outros materiais subtraídos não foram localizados.

Confira a entrevista com o Cabo Ribas, da Polícia Militar (PM) de Apucarana, sobre a ocorrência: