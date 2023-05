PM recupera bebidas e dinheiro furtados de comércio em Cambira

Da Redação

Dinheiro, bebidas e outros objetos furtados de um comércio em Cambira foram recuperados pela Polícia Militar (PM) de São Pedro do Ivaí. Um homem, procurado por tráfico de drogas, foi preso na noite deste domingo (14).

A PM realizava patrulhamento pela Rua José Luiz de Souza, no centro de São Pedro do Ivaí e abordou dois homens, um deles era adolescente, sendo liberado, já o outro, maior de idade, era procurado pelo crime de tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão.

Próximo de onde ele estava, a PM encontrou um carro modelo Gol, com as portas abertas e com chave na ignição, dentro do veículo os policiais encontraram diversos produtos, um notebook e bebidas.

Durante atendimento da ocorrência, a PM recebeu informações que um carro Gol havia sido usado em um furto em Cambira. Um comércio foi invadido. A PM mandou fotos da mercadoria apreendida com o suspeito e o trabalhador reconheceu os produtos.

Com o flagrante, o homem foi preso e levado para a delegacia de Jandaia do Sul. No total, os policias recuperaram 11 litros de whisky, um notebook, ferramentas, R$711, cervejas, 30 unidades de bebidas não alcoólicas, cinco brinquedos e até um litro de absinto - bebida destilada de 53,5% em álcool -.

