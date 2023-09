PM recolhe três veículos por infração de trânsito em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) autuaram três motoristas e recolheram os veículos por infração de trânsito em Ivaiporã. Os casos foram registrados entre às 18h25 de domingo (10) e o início da madrugada desta segunda-feira (11).

continua após publicidade

A primeira situação foi na Av. Mangueira, no Jardim Guanabara, onde foi apreendida uma motocicleta Honda/CG 150 Titan com pneu traseiro careca.

- LEIA MAIS: Mulher é espancada pelo ex-companheiro por ter saído para passear

continua após publicidade

Por volta das 18h25 a equipe Motos em patrulhamento no Distrito de Jacutinga se deparou com uma motocicleta Hhonda/CG 150 Titan com escape em descarga livre “escapamento produzindo barulho extremamente alto”.

Na madrugada desta segunda-feira (11), por volta das 0h25 foi apreendido um Fiat-Uno, após os policiais encontraram o carro prensado contra um poste na Av. Paraná.

O responsável pelo carro relatou que o veículo apresentou problemas de bateria e ao tentar dar tranco acabou prensando contra o poste. O Uno apresentava débitos junto ao Detran e o homem não possuía CNH.

Todos os veículos foram recolhidos por guincho ao pátio da 6ª CIPM. Os condutores foram orientados quanto aos procedimentos e liberados no local da infração.

Siga o TNOnline no Google News