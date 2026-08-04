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Vale do Ivaí
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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

PM recolhe moto irregular após flagrar condutor sem CNH em Ivaiporã

Abordagem durante patrulhamento identificou moto irregular; incluindo falta de habilitação e ruído acima do permitido

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 14:42:02 Editado em 04.08.2026, 14:41:53
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PM recolhe moto irregular após flagrar condutor sem CNH em Ivaiporã
Autor Moto estava com irregularidades administrativas e ruído excessivo - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar abordou um condutor na Vila São José, em Ivaiporã, na manhã de segunda-feira (3), após identificar uma motocicleta com irregularidades administrativas e ruído excessivo.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por causa das infrações, a moto foi recolhida.

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Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento de rotina quando decidiu abordar uma Honda CG 125. Na revista pessoal, nenhum objeto ou substância ilícita foi encontrado.

Em consulta aos sistemas oficiais, os policiais confirmaram que o motociclista não era habilitado para dirigir. Ele recebeu orientações sobre os procedimentos adotados no local.

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A Polícia Militar registrou as notificações de trânsito cabíveis e recolheu a motocicleta. Após o atendimento, o condutor foi liberado.

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CNH fiscalização de trânsito irregularidades ivaipora motocicleta POLICIA MILITAR
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