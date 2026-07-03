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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

PM recolhe moto e aplica multas em Ivaiporã, São João do Ivaí e Borrazópolis

Fiscalizações da Polícia Militar flagraram irregularidades em um carro e três motocicletas

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 11:30:14 Editado em 03.07.2026, 11:40:14
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PM recolhe moto e aplica multas em Ivaiporã, São João do Ivaí e Borrazópolis
Autor Motocicleta foi apreendida pela PM após denúncias de direção perigosa - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar durante fiscalizações de trânsito na quinta-feira (2) registrou infrações em Ivaiporã, São João do Ivaí e Borrazópolis. As abordagens resultaram em multas, determinações para regularização de veículos e no recolhimento de uma motocicleta ao pátio.

Em Ivaiporã, durante patrulhamento na Rua Pato Branco, na Vila São José, os policiais abordaram um Volvo XC60 com o licenciamento vencido desde 2024. A motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em situação regular e quitou o débito do veículo por meio do sistema do Detran, via PIX.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta sexta-feira (03)

A equipe também constatou que uma das luzes de freio estava queimada. Foram lavrados os autos de infração, sendo concedido prazo de seis dias úteis para a regularização do equipamento. Após os procedimentos, o veículo foi liberado.

Em São João do Ivaí, a equipe policial abordou duas motocicletas que circulavam com escapamentos de descarga livre, produzindo ruído acima do permitido. Os dois condutores estavam habilitados e os veículos não possuíam pendências administrativas. Ambos foram autuados e receberam prazo até 9 de julho para apresentar as motocicletas com os escapamentos originais. Em seguida, foram liberados.

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Já em Borrazópolis, na Rua Independência, os policiais flagraram o condutor de uma Honda Bros realizando uma manobra perigosa ao trafegar com a roda dianteira suspensa do solo, prática conhecida como "empinar".

Durante a vistoria, a equipe verificou ainda que os dois pneus da motocicleta estavam excessivamente desgastados, abaixo do limite de segurança. O motociclista foi autuado, orientado sobre as irregularidades e a moto foi recolhida ao pátio da Polícia Militar.

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fiscalização de trânsito infrações de trânsito ivaipora motocicletas Multas e Regularização POLICIA MILITAR Segurança Viária
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