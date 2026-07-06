PM recolhe moto adulterada e carro após perseguições em Ivaiporã

Adolescente foi apreendido após fuga com moto adulterada, e motorista abandonou carro durante outra perseguição.

A PM recolheu uma motocicleta adulterada e um carro após duas perseguições registradas na noite de domingo (5), na Avenida Brasil, no Centro de Ivaiporã. As ocorrências terminaram com a apreensão de um adolescente.

Conforme o boletim de ocorrência, a primeira abordagem ocorreu por volta das 19h23. Os policiais viram uma motocicleta sem placa, sem farol, lanterna e retrovisores. O escapamento também fazia ruído excessivo, e o condutor e o passageiro estavam sem capacete.

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Ao receber ordem de parada, o motociclista fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, o passageiro pulou da moto e escapou. Em seguida, o condutor perdeu o controle ao invadir uma praça e caiu.

A PM constatou que o motociclista era um adolescente sem habilitação. A moto apresentava sinais de adulteração, com chassi suprimido e inconsistências na identificação do motor. O veículo foi recolhido, e o adolescente foi apreendido.

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Motorista abandona carro

Mais tarde, às 21h01, outra equipe flagrou um carro fazendo arrancadas bruscas e manobras perigosas na Avenida Brasil.

De acordo com a PM, o motorista fugiu, abandonou o veículo e escapou a pé. O carro foi recolhido ao pátio da PM, e as infrações de trânsito foram registradas.

Com as características repassadas pelas equipes, outra equipe localizou o motorista. Nada de ilícito foi encontrado, foi cerificado que ele usava monitoração eletrônica e descumpria as condições impostas pela Justiça. Ele foi orientado sobre as medidas cabíveis.

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