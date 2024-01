PM realiza desejo de menina que sonha ser policial em São João do Ivaí

O aniversário foi comemorado no sábado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na tarde deste sábado (06), policiais militares da 6º Companhia Independente da Policia Militar (6ª CIPM) estiveram prestigiando a festa de aniversário da Isadora no Distrito de Santa Luzia da Alvorada, município de São João do Ivaí.

continua após publicidade

Na ocasião, Isadora recebeu dos policiais uma farda em comemoração ao seu aniversário de 8 anos, isso porquê a pequena tem uma admiração muito grande pelo trabalho da polícia. Apesar de ainda ser uma criança, sonha em ser futuramente uma policial.

- LEIA MAIS: Filho embriagado ameaça agredir os pais em Grandes Rios

continua após publicidade

Com a chegada da equipe em sua casa a pequena não conseguiu esconder a emoção e chorou de felicidade. A família de Isadora e as demais crianças que ali estavam também ficaram muito felizes por toda atenção dada pela equipe policial.

Uma data que ficou marcada para toda a vida da Isadora, como ela mesmo disse: “Nunca vou me esquecer desse momento”.,

Além das ações realizadas pela Polícia Militar diariamente, como o patrulhamento ostensivo em todo o estado para zelar pela segurança de todos os paranaenses, criar laços com a comunidade e consequentemente com as crianças também é uma outra missão de extrema importância da instituição.

Siga o TNOnline no Google News