PM presta apoio ao Samu em duas ocorrências de surto em Ivaiporã

Ocorrências foram registradas no Centro e no Jardim Alvorada. Em um dos casos, a paciente foi levada à UPA

A Polícia Militar prestou apoio ao Samu em duas ocorrências de surto psicológico em Ivaiporã na quarta-feira (1º). Os atendimentos aconteceram no Centro e no Jardim Alvorada para garantir a segurança durante a assistência às pacientes.

A primeira ocorrência foi registrada às 13h15, no Centro da cidade. A equipe foi acionada pelo Copom para acompanhar o atendimento do Samu após a informação de um possível surto psicológico.

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No local, os profissionais de saúde avaliaram a paciente e constataram que ela não apresentava sinais de surto naquele momento. O pai, que havia pedido ajuda, recebeu orientações, e não foi necessário encaminhamento médico.

Mais tarde, às 19h20, a PM voltou a prestar apoio ao Samu, desta vez no Jardim Alvorada. Segundo a ocorrência, uma mulher estava em surto psicótico.

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Após o atendimento inicial, a paciente foi encaminhada pela equipe de saúde para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Polícia Militar acompanhou a ação para garantir a segurança de todos os envolvidos.

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