PM prende três em Ivaiporã por envolvimento com o tráfico de cocaína

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de sábado (31) em Ivaiporã, três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. O trio foi preso pela equipe ROTAM após denúncias.

Conforme as informações recebidas diretamente a equipe, uma mulher moradora em um casa Rua Juarez Cleve estaria armazenando e distribuindo cocaína, a mando de um traficante conhecido nos meios policiais.

Além disso, outro rapaz, utilizando uma bicicleta, pegava a droga na casa e levava até a Vila Monte Castelo, onde a cocaína era comercializada.

O patrulhamento foi intensificado, e a equipe da ROTAM se deparou com a mulher nas imediações da Rua Juarez Cleve com uma sacola na mão entregando ao rapaz na esquina da Rua João Maria Stresser.

Assim que a suspeita entregou a sacola, a viatura se aproximou e ambos saíram correndo, mas acabaram abordados. Na tentativa de fuga, o suspeito dispensou a sacola com 10 invólucros de cocaína 52,89 gramas embaixo de um carro.

A mulher correu até a casa e fechou o portão e se trancou, sendo necessário a equipe passar pela casa vizinha para conseguir abordar a suspeita e outro homem que estava sujo como se tivesse acessado o telhado.

Em buscas no quarto do casal foi encontado tres buchas de cocaína pesando 4,64 gramas e uma porção de maconha pesando 7,62 gramas e duas caixas vazias de balança de precisão.

Com apoio da equipe RPA também foram feitas buscas pelo quintal, foi possível visualizar no quintal da casa vizinha uma sacola sobre uma vegetação (era visível que a sacola foi jogada no local).

Com autorização da proprietária foi adentrado ao local e constatado dentro da sacola um invólucro com 52,190 gramas de cocaína e uma balança de precisão que condizia com uma das caixas encontradas na casa dos suspeitos.

Diante dos fatos, os três abordados foram conduzidos até o Plantão Policial da 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

