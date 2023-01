PM prende suspeitos de tráfico e apreende drogas em Jardim Alegre

Da Redação

Uma ação conjunta do Serviço de Inteligência e equipe ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas.

A abordagem foi na tarde desta segunda-feira (2), por volta das 18 horas, em uma casa na Rua São Paulo, em Jardim Alegre.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ambos foram abordados saindo da casa de um deles, que ao verem a equipe policial dispensaram algo dentro de uma lixeira.

Posteriormente ficou constatado que os objetos dispensados tratava-se de duas buchas de maconha pesando 27,930 gramas. Diante do flagrante de tráfico de drogas foi realizado buscas na residência.

Nos cômodos da casa os policiais localizaram um tijolo de maconha, 44 buchas envolvidas em plástico e ainda alguns pedaços do entorpecente, pesando um total 258,160 gramas.

Após serem encaminhados ao destacamento da PM de Jardim Alegre para confecção de boletim de ocorrência, os detidos e as drogas apreendidas, foram entregues na 54ª Delegacia de Polícia Civil, em Ivaiporã.

