PM prende suspeitos de matar homem a golpes de faca em Mauá da Serra

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima, de 35 anos, foi esfaqueada na Rua Eidi Yano, em Mauá da Serra

A Polícia Militar (PM) cumpriu mandados de prisão pelo crime de homicídio na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 17h, em dois locais do centro de Mauá da Serra, na Rua Projetada e no cruzamento das ruas Catarina Aires e São Judas Tadeu.

continua após publicidade .

O crime foi registrado no dia 1º deste mês. A vítima, de 35 anos, foi esfaqueada na Rua Eidi Yano, em Mauá da Serra, nas regiões do tórax, da barriga e das costas. A ambulância do hospital municipal chegou a ir ao local, mas apenas constatou o óbito.

Os policiais militares fizeram contatos com alguns populares e possíveis testemunhas do ocorrido, porém as pessoas abordadas não teriam presenciado o crime, que foi repassado para a Polícia Civil para dar início às investigações.

continua após publicidade .

O mandado foi expedido pelo Fórum de Marilândia do Sul. Conforme a polícia, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News