PM prende suspeitos de crime contra mulher de Marilândia

A Polícia Militar de Marilândia do Sul confirmou na tarde deste sábado (25) que dois homens de 19 e 46 anos foram presos pelo envolvimento na morte de Anadir Maria Raimundo Moreira, de 56 anos.

De acordo com o sargento Sebastião Elói da Silva, após receber informações, a polícia chegou aos suspeitos do crime, que moram próximos da casa da vítima

Ainda de acordo com a PM, roupas que teriam sido usadas no dia no crime foram apreendidas.

Os suspeitos foram levados para delegacia, porém, como passou o flagrante do crime, ambos foram liberados na noite deste sábado.

A Polícia Civil deve pedir a prisão dos suspeitos e repassar mais detalhes na segunda-feira (27).

O crime:

Anadir foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (24), com mãos e pés amarrados, dentro da própria casa, no Jardim Tókio.

