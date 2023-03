PM prende suspeitos de assalto no Jardim Casa Grande, em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na tarde desta quarta-feira (29), as equipes RPA’s de Ivaiporã, após buscas ininterruptas em buscas a suspeitos de praticarem assalto pela manhã em uma residência no Jardim Casa Grande, lograram êxito. Dois homens foram presos, além de recuperarem alguns objetos que haviam sido levados.

continua após publicidade .

Com base em informações, os militares deslocaram até o Distrito de Alto Porã, onde na Vila União, abordaram um suspeito de 18 anos, que estava em frente a sua residência.

- LEIA MAIS: Homem que espancou a mãe em Ivaiporã é preso pela Polícia Militar

continua após publicidade .

No quintal foi encontrado um Notebook Acer e uma televisão e alguns celulares, ambos produtos do roubo na residência.

Também foi encontrada, uma motocicleta Honda/Titan CG preta, que segundo testemunhas e imagens de câmeras de monitoramento, foi utilizada pelos suspeitos na ação criminosa.

Logo em seguida, novas informações davam conta de que um outro suspeito estaria deslocando em um veículo VW/Gol preto para Ivaiporã.

continua após publicidade .

De imediato, as equipes em diligências lograram êxito em abordar o veículo. Na condução do automóvel encontrava-se um indivíduo de 32 anos.

Durante as diligências, as vítimas reconheceram os dois detidos como autores do roubo.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados juntamente com o material apreendido a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News