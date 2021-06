PM prende suspeito que ameaçava usuários em Marumbi

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta segunda-feira (31) por volta das 22h30, um suspeito de tráfico de entorpecentes foi preso pela Polícia Militar (PM) de Marumbi, após denúncias. Conforme relato de populares, ele estava num Citroen C4 Pallas cor preta, fazendo entrega de drogas, mas ameaçava os usuários da cidade que têm dívidas pelo vício, utilizando-se de uma arma de fogo.

O jovem de 23 anos foi localizado pelos policiais, mas não parou para a abordagem no primeiro momento. Até que entrou em uma rua sem saída e tentou se livrar de objetos suspeitos e arremessou para fora do carro, um simulacro de pistola e uma sacola com porção de cocaína.

Dentro do carro, estavam ainda R$ 304 em dinheiro trocado, que segundo a PM caracterizaria o crime de tráfico de drogas confirmando as denúncias. Ele não tem CHN e o carro apresentava débitos tendo sido apreendido para o pátio da PM.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.