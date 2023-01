PM prende suspeito por tráfico de droga e posse ilegal de arma de fogo

Da Redação

A Polícia Militar (PM) prendeu no início da noite de quinta-feira (26) em Ariranha do Ivaí um homem suspeito de tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo.

Além de drogas foi encontrado na casa onde mora com os pais, uma arma de pressão, adaptada para cal. 22, tornando-a numa arma de fogo, inclusive com uma munição cbc .22 na câmara, ainda em seu corpo um silenciador e uma luneta 4×36. Também foi encontrado sete munições cbc cal. .22, e três cheques de r$ 500,00.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe de serviço em patrulhamento pela Rua Robson Alves Ferreira a equipe de serviço visualizou uma motocicleta com retrovisores fechados.

Realizada abordagem foi constatado que era um morador alvo de denúncias de que estaria abastecendo a cidade com entorpecente.

Na barra de status do celular do suspeito, que estava com a tela bloqueada, um contato denominado “M. C” questionou se ele venderia 17 gramas, por R$ 50,00, logo a mensagem foi apagada e corrigida para 15 gramas.

Diante dos fatos, foi questionado se havia drogas em sua residência, mas ele não respondeu. Foram feitas as autuações necessárias e o condutor liberado.A equipe retornou ao patrulhamento e logo depois na Rua Antônio de Souza Campos, os policiais encontraram o mesmo abordado atravessando a via correndo com um invólucro em direção a uma plantação de milho.

Em nova abordagem e busca pessoal foi localizada uma porção de 1,3 gramas de maconha, R$ 25,00 em dinheiro e um celular Samsung. Na mata foi encontrado tablete de maconha pesando 481,940 gramas.

Questionado ainda se haveria algo em sua residência, ele relatou ter uma espingarda atrás do guarda-roupa e que seu pai não teria noção da existência do armamento. Os policiais foram então para a casa e localizaram o armamento.

Sendo então dada voz de prisão, o detido foi encaminhado a 6ª CIPM para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

