PM prende suspeito e apreende três armas de fogo durante 'Operação Mauá do Sul'

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 45 anos e apreendeu três armas de fogo nesta segunda-feira (27), em Mauá da Serra. A prisão aconteceu durante a continuidade da "Operação Mauá do Sul", que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua na região.

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Durante o monitoramento de alvos ligados ao grupo, os policiais do setor de inteligência do 10º Batalhão localizaram um arsenal composto por uma pistola calibre .45 com 21 munições, uma espingarda calibre .22 e outra espingarda calibre .32. O suspeito detido foi encaminhado à delegacia para as providências legais.

Histórico da operação

A ofensiva policial teve início no último dia 22 de abril, abrangendo as cidades de Mauá da Serra e Marilândia do Sul. Na primeira fase da operação, oito pessoas já haviam sido presas. Na ocasião, as equipes também apreenderam drogas, dinheiro em espécie, armas e motocicletas com sinais de adulteração que eram utilizadas pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, o trabalho de investigação e vigilância continua. O foco agora é identificar outros integrantes da organização e garantir a interrupção completa das atividades ilícitas do grupo na região. A ocorrência segue em andamento junto à Polícia Judiciária.

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