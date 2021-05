PM prende suspeito de tráfico com droga e dinheiro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta segunda-feira (24) por volta das 20h, a PM de Marilândia do Sul prendeu um homem após denúncias de que estaria traficando usando entorpecente em via pública.

Ele foi abordado pela equipe e tinha dinheiro trocado no bolso, no entanto após novas buscas os policiais encontraram duas porções de maconha no chão perto dele que estariam prontas para vender.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia da cidade acusado de tráfico de drogas.