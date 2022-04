PM prende suspeito de furto em estabelecimento comercial da PR-466

Da Redação

Em patrulhamento pelo bairro Glorinha Rech, em Jardim Alegre, a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi chamada por um popular que informou ter visto um homem pulando o muro de um estabelecimento à margem da rodovia PR-466 com uma furadeira na mão.

A guarnição realizou as buscas e localizou um homem com as mesmas características repassadas. Ao ser questionado sobre a furadeira, disse que havia tomado de um rapaz que havia furtado em Ivaiporã. Posteriormente informou ter pegado em um estabelecimento nas proximidades.

Os militares não conseguiram localizar o noticiante do fato, e nem recebeu nenhuma queixa de furto, visto que os estabelecimentos estavam fechados. Sendo então o suspeito encaminhado para a 54ª DRP de Ivaiporã juntamente com a furadeira.