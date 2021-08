PM prende suspeita de tráfico de drogas em São João do Ivaí

Da Redação

Policiais da RPA de São João do Ivaí e ROTAM prenderam na noite de segunda-feira (16) na Rua Jonas Souza Pinto, uma mulher suspeita de tráfico de drogas na cidade.

A prisão da suspeita foi realizada depois que a equipe RPA, abordou um usuário em frente à casa da mulher, com uma pedrinha de crack. Este afirmou que havia acabado de comprar a droga com a suspeita por R$10,00.

O abordado também afirmou que por várias vezes comprou crack com a mulher naquele local, e que a mesma realizava a venda de crack, maconha e cocaína.

No momento da abordagem, a equipe da ROTAM chegou ao local e diante da afirmação do abordado foi feito contato com moradora.

Em buscas pela residência foi encontrado em cima da geladeira, um pino de cocaína com peso aproximado de um grama, uma balança de precisão e uma bolsinha contendo R$145,00. No quarto foi localizado outra bolsa com mais R$304,00 em cédulas de diferentes valores e uma tornozeleira eletrônica.

Diante do fato foi dado voz de prisão e a mulher conduzida à Delegacia de Polícia da cidade.