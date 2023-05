PM prende reincidente no tráfico em Ivaiporã e apreende cocaína

Da Redação

Divulgação

A equipe ROTAM da Polícia Militar (PM) de Ivaiporã apreendeu na noite de quinta-feira em Ivaiporã mais de 100 gramas de cocaína. Um homem que já tem passagens policiais pelo mesmo crime foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a residência onde foi apreendido o entorpecente era alvo de várias denúncias de tráfico de drogas.

A ROTAM havia intensificado diligências pelo local e visualizou grande movimentação. Em aproximadamente cinco minutos três veículos chegaram e saíram da “boca de fumo”. Um dos veículos, um Fiesta, foi abordado pela equipe policial.

Em busca pessoal foi encontrado com o motorista uma bucha de cocaína, pesando 0,9 gramas. Sendo então dado voz de prisão, questionado, o rapaz disse que havia acabado de adquirir o entorpecente, pela quantia de R$100,00 reais e que era a segunda vez no dia que comprava cocaína no local.

A guarnição foi para a residência suspeita, porém o local era de difícil acesso, devido aos 11 cachorros da raça pitbull no quintal.

Após alguns minutos de tentativa de contato com o morador, os policiais viram pela janela o suspeito saindo do banheiro e posteriormente indo até o quintal prender os cachorros.

Sendo então realizada busca domiciliar, no ralo do banheiro foram localizadas seis buchas de cocaína, pesando 9,200 gramas, as quais o autor informou que havia dispensado.

Também foram encontrados e apreendidos R$1.175,00 e o celular do autor pode conter conteúdo de tráfico de drogas, como negociação com usuários e um outro celular que ele afirmou usava para receber os Pix das vendas de drogas.

Ainda indicou para equipe o local onde estava escondido o restante da droga, na parte externa da casa. Foi localizado um pote com 20 buchas de cocaína pesando 13,300 gramas e um invólucro pesando 95,200 gramas (suficiente para confeccionar aproximadamente 95 buchas, normalmente vendidas a R$100,00 reais cada, o que renderia R$ 9.500, e ainda uma balança de precisão.

Ainda segundo a PM, o autor possui três passagens pelo crime de tráfico de drogas.

As denúncias que pesavam contra ele eram recebidas diretamente pela equipe de ROTAM, as quais narravam que além da venda aos usuários, ele também fornecia a outros traficantes e trazia grandes quantidades de droga de Londrina.

