PM prende quadrilha e recupera mais de R$ 4 mil de roubo em Ivaiporã

Seis homens foram presos na madrugada deste sábado (6), em Ivaiporã, suspeitos de roubarem uma residência e renderem um casal na sexta-feira (5) na Av. Espanha. Outros três adolescentes também foram apreendidos.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar divulgado na tarde deste sábado, a equipe ROTAM em posse de informações dos autores do roubo, após buscas ininterruptas que se estenderam durante a madrugada, logrou êxito em deter seis indivíduos suspeitos que confessaram a participação no crime.

Sendo então conduzidos pela prática dos crimes de roubo agravado, receptação, posse irregular de arma de fogo, associação criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores. Estavam na companhia dos detidos, três adolescentes que também assumiram participação nas ações.

Foi apreendida uma garrucha calibre .32 com oito munições intactas, um simulacro de arma de fogo, 11 invólucros de maconha pesando ao todo 10 gramas, 19 pedras de crack que totalizaram 2 gramas, além de outros objetos de procedência duvidosa, utilizados para o cometimento de crimes contra a vida e o patrimônio dos cidadãos.

Na mesma ação, o Grupo Tático logrou êxito em recuperar diversos objetos e valores, todos produtos do roubo cometido pelos suspeitos, sendo R$ 4.565,00 em dinheiro, US$ 13,00 dólares, um videogame X-Box 360º, um videogame Playstation 3, um colar e dois pares de brincos que estavam em posse dos suspeitos e no interior de suas residências.

