PM prende quadrilha de Kaloré com drogas, armas e animais; veja

Aproximadamente 50 policiais militares participaram de uma operação e cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Kaloré. Durante a ação na manhã desta terça-feira (18), quatro homens foram presos, de 26, 24 e 46 anos, em quatro casas em diferentes endereços. Os policiais também apreenderam maconha, crack, armas, dinheiro e celulares. PMs de todo o 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), com sede em Apucarana, participaram da ação.

Conforme balanço feito pela PM, na primeira casa, onde o homem, de 26 anos, foi preso, os policiais encontraram uma balança de precisão, dois celulares, 26 gramas de cocaína, mais de 8 quilos de maconha, seis munições calibre 357.

Em outra casa, foi localizada uma espingarda calibre 22 e duas munições também calibre 22. Já na terceira residência, conforme a PM, foram presos dois homens, de 24 e 46 anos, e apreendidos mais de R$ 7 mil em espécie, 21 celulares e sete pássaros irregulares.

Na última casa, de acordo com os policiais, mais um homem foi preso e três pássaros irregulares foram apreendidos. Todos os envolvidos foram levados para Jandaia do Sul. O comandante do 10º BPM, tenente-coronel Marcos José Facio acompanhou a operação.

Operação

Nesta terça-feira (18), durante realização da Operação Sinergia II, foi dado cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão no município de Kaloré, no intuito de localizar e apreender possíveis ilícitos penais e prender possíveis criminosos.

