A Equipe RPA de Lunardelli em patrulhamento pela Av. Dom Pedro II, na tarde de quarta-feira (22), logrou êxito em prender uma mulher de 38 anos que possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pela pratica do crime de roubo.

O mandado judicial foi expedido pela Justiça da Comarca São João do Ivaí, com validade até junho de 2029. Diante dos fatos, ela foi encaminhada à delegacia de São João do Ivaí e entregue aos cuidados do DEPEN.